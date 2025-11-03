Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın yıkılmasının ardından bölgede risk devam ederken endişelendiren haber bu defa Darıca ilçesinden geldi.
Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'ta bulunan 4 ve 3 katlı yan yana iki apartmanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler sokakta güvenlik önlemi alarak, binada inceleme başlattı.
İncelemelerini tamamlayan ekipler, kolonlarında çatlaklar gördükleri binanın mühürlenmesine karar verdi.
Binadan tahliye edilen 15 kişi Büyükşehir Belediyesinin Balyanoz Koyu Sosyal Tesislerine yerleştirildi.
Ekipler, çevredeki diğer binalarda da incelemelerini sürdürüyor.
GEBZE'DE 4 CAN KAYBI YAŞANMIŞTI
Gebze'de 30 Ekim tarihinde 7 katlı bina çökmüştü.
Çöken binada Muhammed Emir Bilir (12), Hayrunnisa Bilir (14), baba Levent Bilir (44) ve anne Emine Bilir'in (37) cansız bedenine ulaşılmıştı.
Enkazdan sadece 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarılmıştı.
15 BİNA MÜHÜRLENMİŞTİ
Yıkılan binanın etrafındaki 15 bina mühürlenmişti, 45 aile tahliye edilmişti.
Evlerini tahliye etmek zorunda kalan vatandaşlar, ekiplerin gözetiminde evlerindeki, acil alınması gereken eşyalarını alıp, bölgeden ayrılmıştı.
Yıkımın ardından enkazın bulunduğu alanda, inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarların yer aldığı bilirkişi heyeti inceleme yapmaya başlamıştı.