Darıca’da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı kapanma kararı aldı. 1993 yılında açılan bünyesinde 286 hayvan türü ve yaklaşık 3 bin 600 üzerinde hayvan bulunan botanik park kısmında ise 600 çeşit bitki türü ve 8 bini aşkın bitkinin yer aldığı hayvanat bahçesini işleten özel şirket ziyaretçi girişini tamamen durdurdu. İçeride bulunan hayvanlarda ise Türkiye’nin farklı kentlerinde bulunan hayvanat bahçelerine gönderildi. KAPANMA KARARI İŞLETMECİ TALEBİYLE ALINDI Uzun yıllardır faaliyet gösteren tesisin kapatılması için sürecin, işletmeci Yalçın ailesinin talebiyle başlatıldığı öğrenildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.