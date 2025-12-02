Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde madeni ufaklık para basımının son iki aydır yapılmadığı ortaya çıktı. Özellikle yılın son çeyreğinde üretimde yavaşlamaya giden Darphane’nin, piyasada dolaşımdaki para miktarının yeterli seviyeye ulaşması nedeniyle basımı durdurduğu tahmin ediliyor.

Resmî verilere göre kurum, Eylül ayında 54 milyon 210 bin liralık madeni ufaklık para basarak piyasaya sürmüştü. Ancak Ekim ve Kasım aylarında herhangi bir üretim yapılmadı.

2025'TE 509 MİLYON LİRALIK MADENİ PARA BASILDI

Darphane’nin yayımladığı yıl içi verilere göre, 2025 yılında toplam 509 milyon 219 bin liralık madeni ufaklık para basımı gerçekleştirildi. Bu rakam, önceki yıllara kıyasla daha sınırlı bir üretime işaret ediyor.

2009 yılında Yeni Türk Lirası (YTL) uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte madeni paraların üretimi TL olarak devam ediyor.

O tarihten bu yana toplam 13 milyar 588 milyon 944 bin 976 liralık madeni ufaklık para tedavüle çıkarıldı ve halen piyasada dolaşımda bulunuyor.

Ekonomistler, basımın durdurulmasının temel nedeninin piyasadaki mevcut madeni para arzının yeterli seviyeye ulaşması olduğu görüşünde.

Emisyon oranlarının yüksekliği, yeni basıma olan ihtiyacı azaltırken Darphane’nin de geçici olarak üretimi durdurduğu belirtiliyor.

BOZUK PARA SIKINTISI BEKLENMİYOR

Darphane’nin iki aylık duraksamasına rağmen uzmanlar, kısa vadede piyasada bir bozuk para sıkıntısı beklenmediğini ifade ediyor. Tedavülde olan milyarlarca liralık madeni para, perakende işlemlerindeki ihtiyacı karşılamaya devam ediyor.