Mücevher ve kuyumculuk sektöründe kayıt dışılığı, sahtecilik sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla alım-satım işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Yeni sistemle; 1 gramdan külçeye kadar altınlar üzerine lazerle işaretlenip Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) kapsamında takip edilecek. Yüzük, bilezik kolye gibi işlenmiş ürünler bu kapsamda olmayacak. Vatandaşlar yaklaşık 5 gram altına kadar nakit alışveriş yapabilecek. Nakit alışverişte 30 bin lira sınırı devam edecek. 5 gram sınırının üzerinde olan tam altın ve cumhuriyet altını artık kuyumculardan alınamayacak.

YARIM ALTINDAN FAZLA ALAMAYACAKSINIZ

3.5 gram altına denk gelen yarım altın 20 bin 806 liradan satılıyor. Bu da demek oluyor ki yarım altının üzerinde olan alışverişler bankalardan yapılacak.

UYGULAMA NİSAN AYINDA BAŞLAYACAK

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından nisan ayında başlatılacak Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) ile altınlar “bandrollü” şekilde satışa sunulacak. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte işlenmemiş altınlar sistem üzerinden takip edilecek. CNBC-e'nin Darphane’den edindiği bilgiye göre, 1 gramdan külçeye kadar işlenmemiş altınların üzerine lazerle işaret konulacak. Sistemi üzerinden bu altınların üretim, satış aşamaları takip edilecek. Yüzük, bilezik, kolye gibi işlenen ürünler bu kapsamda olmayacak.

NAKİTTE 30 BİN LİRAYA KADAR ALIŞVERİŞ

Nakit ödeme sınırı olan 30 bin lira tutara kadar nakit olarak alışveriş yapılabilecek. Ancak bu sınırın üzerinde ise bankadan işlem yapmak zorunlu olacak. Bu kapsamda vatandaş yaklaşık 5 gram altına kadar nakit yapabilecek.

ALTINLARA BANDROL GELECEK

KMTS uygulaması devreye girdiğinde, altın alım-satım işlemleri tamamen kayıt altına alınacak ve kuyumcularda nakit ödeme dönemi sona erecek. Altın ticaretinde fatura düzenlenmesi zorunlu hale gelecek. Kuyumcuya altın satmaya gelen kişiye fatura kesilecek, ödeme bankaya yatırılacak.

ALTINLAR KAÇ GRAM?

1 Çeyrek Altın = 1.75 Gram Altın

1 Yarım Altın = 3.5 Gram Altın

1 Tam Altın = 7.016 Gram Altın

1Cumhuriyet Altını = 7.216 gram

Bu yeni kural kapsamında vatandaşlar 7 gramlık tam altın alamayacaklar.