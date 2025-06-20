Muğla’nın cennet köşelerinden Datça ilçesinde eşeklerin bayıltılarak toplanması hayvanseverleri isyan ettirdi. CHP’li Datça Belediyesi ise yaptığı açıklamada “Valiliğin aldığı kararı uyguluyoruz eşekler misafirimiz sahiplendirinceye kadar bakacağız” açıklaması yaptı.

KÖPEKLERDEN SONRA ŞİMDİ EŞEKLER HEDEFTE

Sosyal medyada kamyonlarda baygın eşeklerin görüntüleri paylaşıldı ve tepki yağdı:

“Belediye anayolda tehlike gerekçesiyle eşekleri toplattı. Hamile eşek anesteziyle bayıltılıp boynuna ip geçirildi. Kurulda böyle bir karar yokken halka neden yalan söyleniyor? Nereye götürüyorsunuz? Köpeklerden sonra şimdi de eşekler hedefte! Datça Belediye Başkanı, anayolda tehlike gerekçesiyle eşekleri toplamaya başladı. Ancak yapılan uygulama ne insani ne de yasal. Hamile bir eşek bile anesteziyle bayıltılıp boynuna ip geçirilerek zorla götürüldü. Üstelik hayvanlar üst üste istiflenerek taşındı.

Dün sizinle kurul toplantısında olduğunu söyleyip birlikte Kurul toplantısında olduğunu söyleyen kişilerin cevabı Şimdi neden “personel kararı” diyerek halka yalan söylüyorsunuz? Kurulun böyle bir kararı yok! Besleyen, korumaya alan insanlar varken neden sahiplendirme yerine toplama yoluna gidiyorsunuz?

Bu hayvanları nereye götürüyorsunuz? Kesimhaneye mi? Dağ başına ölüme mi terk edeceksiniz? Bu soruların cevabını kamuoyu bekliyor” ifadeleri kullanıldı.

DATÇA BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Datça Belediyesi ise bugün yaptığı açıklamada şunları belirtti:

-Son günlerde Datça Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eşeklerin bulunduğu yerden alınması işlemine ilişkin olarak kamuoyunda oluşan hassasiyeti ve yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz.Bu işlem, Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun almış olduğu karar ve akabinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün yazılı bildirimi doğrultusunda, belediyemizin yasal yükümlülüğü kapsamında yerine getirilmiştir.

-Belediye Başkanımız Sayın Aytaç Kurt, söz konusu kararın doğaya uyum sağlamış ve insanla teması kalmamış, yabanileşmiş eşeklerin doğal yaşamdan alınmasını öngördüğü için yerinde olmadığını hem Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarında sözlü olarak ifade etmiş, hem de bu durumu yazılı olarak kurula sunmuştur. Konu, 19.02.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında Belediye Başkanımız Sayın Aytaç Kurt’un da katılımıyla gündeme getirilmiş; tüm itirazlarımıza ve birçok belediye başkanımız, veteriner hizmetleri müdürlerimiz, Muğla Barosu ve STK temsilcilerinin şerh koymasına rağmen kuruldan oy çokluğu ile geçmiştir.

-Akabinde 16.05.2025 tarihinde yazılı olarak, kurulun sekretaryasını yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne, bu hayvanların yılkı atlarında olduğu gibi doğada yabanileşmiş canlılar olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair resmî itirazımız sunulmuştur. Ancak, bu itiraza karşılık olarak, kararın yerine getirilmemesi halinde 4483 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılacağı yazılı olarak tarafımıza bildirilmiştir. Bu bildirimin ardından, 13.06.2025 tarihinde Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön inceleme başlatıldığı yine yazılı olarak belediyemize tebliğ edilmiştir.

Belediyemiz tüm bu süreçte ilgili kararın doğaya ve hayvan haklarına uygun olmadığını vurgulamış ve görevi gereği eşekleri veteriner hekim kontrolünde, hayvan refahı esas alınarak, uyuşturucu iğne desteğiyle bulunduğu yerden almak zorunda kalmıştır.

"EŞEKLER DATÇA’NIN KÜLTÜREL DEĞERLERİDİR, EŞEKLER MİSAFİRİMİZDİR"

-Ayrıca, bu eşekler bizler için yalnızca bir canlı değil, aynı zamanda Datça’nın kültürel ve doğal sembollerinden biri olarak değerlidir. Yıllardır sosyal medya paylaşımlarımızda da bu hayvanların doğal yaşam alanlarında gözlemlenmesine ve bu alanlara müdahale edilmemesi gerektiğine dair uyarılarda bulunulmuştur. Eşekler, şu anda sağlıklı bir şekilde belediyemiz gözetimindedir, misafirimizdir ve sahiplendirilmeye açıktır. Kamuoyunun hassasiyetini anlıyor, konunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha güçlü şekilde vurguluyoruz.