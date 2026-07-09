Bahçeşehir Koleji kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Son olarak Fransa ekiplerinden Le Mans forması giyen ABD'li forvet, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek."

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