Bahçeşehir Koleji kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Son olarak Fransa ekiplerinden Le Mans forması giyen ABD'li forvet, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek."
Bahçeşehir Koleji kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Son olarak Fransa ekiplerinden Le Mans forması giyen ABD'li forvet, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek."
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.