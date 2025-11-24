UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ın teknik direktörü David Hubert, RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkçe teşekkür ederek sözlerine başlayan David Hubert, "Şampiyonlar Ligi'nde yüksek seviyede hatanın affı yok. Biz, bazı penaltılara maruz kaldık. İstemediğimiz şeyler bunlar. Bu hataları yapmak istemiyoruz. Penaltıya sebebiyet veren şeyler bizi rahatsız ediyor. Bu hatalardan ders almak istiyoruz. Galatasaray'da eksiklikler var. Kadrosunda yeterince kaliteli oyuncuları da var. Sakatlıkları olsa da onların boşluğunu dolduracak kaliteye sahipler." diye konuştu.

Belçikalı teknik adam, defans oyuncularının Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Atletico Madrid maçında zorlandığını kaydederek, "Golde topu kaybettik ve cezasını çektik. Nasıl oynayacağımızı yarın belirleyeceğiz. Biz her şeyden ders çıkarıyoruz. Reaksiyon göstermeye çalışıyoruz. Hatanın arkasından bir daha hata yapmanın anlamı yok. Hataları minimuma indirmemiz lazım. Burada Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncular var. Hangi seviyede olduğumuzu görmek için bu maç bizim için çok iyi." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray çok büyük bir takım"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları diğer takımlarla Galatasaray'ı karşılaştıran Hubert, "Galatasaray, yüksek bir seviyede, 9 puan aldı. Burada Liverpool'u 1-0 yendi. Galatasaray, çok büyük bir takım. Mağlup olduğumuz maçlarda oyunumuzu oynamaya çalıştık. Avrupa'da da Inter ve Newcastle maçlarından sonra iyi adımlar attık. Kompakt durmaya çalışıyoruz. Disiplinli bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Atletico Madrid karşısında iyi bir sonuç almaya yakındık. Gerçekten en az rakip kadar mücadele etmemiz lazım. Futbolda da önemli olan mücadele etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hubert, Türkiye'deki atmosfere değinerek, "Daha önce antrenör olarak Fenerbahçe maçını gördüm. Burada daha sert bir atmosferin olabileceğini duydum. Hazırız diyebilirim. Ne kadar ses varsa işimiz o kadar zor olacak. Her şeyi deneyeceğiz." dedi.

Genç teknik adam, "Galatasaray'ın ligde Fenerbahçe ile oynayacak olması sizin için avantaj mı?" sorusu üzerine, "Biz de Anderlecht ile oynayacağız. Kafa kafaya oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınızda 3 günde bir maç yapıyorsunuz. Takımda eksikler olabiliyor. Fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Osimhen, büyük bir kayıp. Onun dışında Barış Alper ve Leroy Sane gibi oyuncular var. Ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz. Hazırız." şeklinde konuştu.

Adem Zorgane: Yarın puan alabiliriz

Takımın Cezayirli oyuncusu Adem Zorgane ise yarınki atmosfere hazırlandıklarını belirterek, "Her oynadığımız maçtan puan almak istiyoruz. Yarın puan alabiliriz. Burada iyi bir atmosfer var. Burası baskının olduğu çok güzel bir stat. Taraftarlar çok iyi ama oyuncular olarak biz hazırız." şeklinde görüş belirtti.

Cezayirli oyuncu, Atletico Madrid maçından çok şey öğrendiklerini aktararak, "Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyede hataların bedelini ödüyorsunuz. Bu seviyede çok fazla maç oynadık. Daha tecrübeliyiz. Maç sonuna kadar yüzde 200 konsantre olmamız lazım. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Büyük takımlara karşı çekingen değiliz." dedi.

Zorgane, yarın baskılı bir ortam olacağını kaydederek, "Rakip takım topu aldığı zaman statta ıslık ve baskı oluyor. Bütün oyuncular da bunun bilincinde. İyi bir atmosferde oynayacağımızı düşünüyoruz. Oyuncular, böyle maçlarda oynamak ister." şeklinde konuştu.