Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray’ın 29 yaşındaki Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Fenerbahçe maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayla 100’üncü maçına çıktı. Süper Lig’de 69, UEFA Avrupa Ligi’nde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 10, Ziraat Türkiye Kupası’nda 8 ve Turkcell Süper Kupa’da 2 olmak üzere toplam 100 maçı geride bırakan Kolombiyalı savunmacı, 9 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı.

Galatasaray kariyerinde dalya diyen 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’de 2, Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Süper Kupa’da da 1’er kez kupa sevinci yaşadı.

SARI-KIRMIZILI EKİPTE 3 EKSİK

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine 3 oyuncusundan mahrum çıktı. Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımlarında görev yapan Nijeryalı Victor Osimhen ile Senegalli Ismail Jakobs ve sakatlığı devam eden Fildişi Sahilli Wilfried Singo, Galatasaray’ın derbideki eksikleri oldu.

FİNALDE KALEYİ GÜNAY GÜVENÇ KORUDU

Sarı-kırmızılarda Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye karşı kaleyi 34 yaşındaki tecrübeli Günay Güvenç korudu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un daha çok kupa ve finallerde görev verdiği deneyimli eldiven, Uğurcan Çakır yerine kalede görev yaptı. Günay Güvenç, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’a karşı da kalede yer almıştı.