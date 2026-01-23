Doların zayıflaması, Grönland krizi ve Fed'e yönelik saldırılar altın fiyatlarına ivme kazandırdı. Altın bugün zamanların en yüksek seviyesini gördü Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin lirayı aştı. Ons altın ise 5 bin dolara doğru yükseliyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN 7 BİN LİRA OLDU

Kapalıçarşı'da tabelalar yerinden fırladı. Gram altında sene ortasına yönelik beklentiler henüz ocak ayında geldi. Gram altın Kapalıçarşı'da 7 bin lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Çeyrek altın ise 11 bin 532 liraya yükseldi.

Gram altın, ons altın ve dolar/TL kurundaki yükselişlerin etkisi haftanın son işlem gününde sert yükseldi. Gram altın resmi rakamlarda saat 07.07'de 6 bin 922 lirada hareketleniyor.

ONS ALTIN 5 BİN DOLARA DAYANDI

Ons altın dolar endeksindeki zayıflığın etkisiyle, yönünü yukarı çevirdi. Ons altın bugün sabah 4 bin 968 dolara yükselerek rekor tazeledi. Altının onsu bugün 07.07'de 4 bin 952 dolarda bulunuyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI GÜÇLENDİRDİ

Jeopolitik riskler ve Federal Rezerv'in bağımsızlığına yönelik yenilenen tehditlerin desteklediği altın fiyatları, yeni rekorları getirdi. Ons altın başına 5 bin dolara yakın bir seviyeyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

1979'dan beri en iyi yıllık performansını sergileyen altın, bu yılın başlarında da hızlı yükselişine devam ederek yüzde 15 daha değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Rezerv'e dair yenilenen saldırıları, Venezuela'ya askeri müdahale ve Grönland'ı ilhak tehditleri, yatırımcıların devlet tahvillerinden ve para birimlerinden uzaklaşarak altın gibi alternatif güvenli limanlara yöneldiği "değer düşürme ticareti" olarak adlandırılan sürece ivme kazandırdı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.