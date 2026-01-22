ABD'de yayın yapan FOX Business kanalının muhabiri Edward Lawrence, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, WEF'in yapıldığı Kongre Merkezi'nin, yakınındaki bir bölümden dumanlar yükselmesi nedeniyle tahliye edildiğini belirtti. Lawrence, söz konusu alanın yangın ihbarını alan itfaiye ekiplerince kontrol edildikten sonra tahliyenin sonlandırıldığını aktardı. "AHŞAP KULÜBEDE ÇIKTI" İngiltere merkezli LBC gazetesinde yer alan haberde ise dumanların yükselmesinin nedeninin, Kongre Merkezi'nin yakınındaki küçük bir ahşap kulübede çıkan bir yangın olduğu bildirildi. Çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

