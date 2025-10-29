Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'ye dönüş sinyali yakmasının ardından bu kez de, Türkiye'nin mevcut durumunda, devletin kılcal damarlarına hâkim olan iki kişiden birinin Cumhurbaşkanı, diğerinin de kendisi olduğunu söyledi.

Kısa Dalga'nın aktardığına göre Davutoğlu, "Ben hayatını ilkelere göre yaşamış biriyim. Akademik hayatta neyi savunmuşsam, Dışişleri Bakanı ve Başbakan iken de aynı şeyleri savundum. Ayrıldıktan sonra da aynı ilkelerden vazgeçmedim. Siyasi ahlak, şeffaflık... Burada siyaset yapmayacağıma söz verdim. Ne kadar ihtilaf edersem edeyim, ülkenin başında kim olursa olsun, 'devlet darda, millet sıkıntıda' dendiğinde yardım talep edildiğinde elimden geleni arkama koymam," dedi.

Başbakanlık dönemine dair anılarını da paylaşan Davutoğlu, "Başbakanlığı bıraktım. 1-2 hafta sonra Ulu Cami’de büyük bir kalabalık beni karşıladı. Bir kişi kalabalığı yarmaya çalışıyordu. Korumalarına 'Bırakın gelsin' dedim. 'Bir şey soracağım' dedi. 'Sor' dedim. 'Ben 30 senedir muhtarım, muhtarlığı bırakamadım. Siz bir anda başbakanlığı nasıl bıraktınız?' dedi. Ben nefsimi ayaklarımın altına alarak o kararı verdim," diye belirtti.

Davutoğlu, siyaseti bırakmanın kendisi için ne kadar zor olduğunu ancak devlete ve millete katkı sağlamak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin mevcut durumunda, devletin kılcal damarlarına hâkim olan iki kişiden birinin Cumhurbaşkanı, diğerinin de kendisi olduğunu söyledi.

"Siyaseti bırakmam için bana ihtiyaç duyulmaması gerekir. İhtiyaç var ki siyaseti yapıyorum. Ancak bu, benim vereceğim bir karar değil. İlkelerime bağlı kalarak gereğini yaparım," diyerek, siyasi hayatını ilkelere ve ülkesinin ihtiyaçlarına dayandırdığını vurguladı.