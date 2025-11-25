Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun 20 yıl önce yaşanan bir olayı açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Davutoğlu, 2005 yılında Beşar Esad’ı, Suriye’nin kuzeydoğusu ve Irak’ın kuzeyine ortak askerî operasyon teklif ettiğini belirterek “Şiddette reddettim. Böyle bir adım, Türkiye’de Türk–Kürt çatışmasını tetiklerdi” dedi. Davutoğlu, 2005’te Kamışlı’da yaşanan olaylar sonrası Esad’ın kendisine açık şekilde bir operasyon önerisi getirdiğini anlatarak “Birlikte Kuzey Irak’a girelim, bu işi bitirelim’ dedi. Biz oradan, siz kuzeyden girin diye bir teklifi oldu” dedi ve bu teklifi reddettiğini söyledi.

2005 yılında Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün Büyükelçi unvanlı başdanışmanı olan Davutoğlu’nun bu açıklaması tartışmalara yol açtı. “Stratejik derinlik” adlı bir kitabı olan Davutoğlu için “Stratejik felaket” yorumu yapıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Davutoğlu Beşar Esad’ın, Türkiye-Suriye ortak operasyonu ile Irak ve Suriye’de PKK ve Suriye KDP’sini ezme önerisini nasıl reddettiğini anlatıp bununla övünüyor” dedi ve şunları söyledi:

SURİYE’Yİ İSRAİL’E TERK ETTİ

“Davutoğlu, 2011-2014 arasında da YPG’yi Beşar Esad’a karşı müttefik olarak görmüş, YPG’lileri kırmızı halı ile karşılatmış, YPG’nin önünü açmıştı. Türk milletinin başına milyonlarca sığınmacıyı bela etti.

Suriye’yi İsrail’in etki alanına öyle bir terk etti ki, Trump ‘Suriye’de 2000 yıllık işgal sona erdi’ diyor. Davutoğlu Türk tarihine bir kara bir leke olarak geçecektir.”

Büyük Kürdistan toplantısına katılmıştı

‘Serok Ahmet’ lakabı takılan Davutoğlu geçen hafta Kuzey Irak’ta Büyük Kürdistan toplantısı diye nitelenen Kuzey Irak buluşmasına katılmış, ardından Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanı Aydin Maruf Selim’i ziyaret etmişti.