Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun, Başbakanlıktan ayrılık sürecine ilişkin “Siyasi Ahlak Yasası’nı hayata geçirmek istediğim için bana parti içinde darbe yapıldı” sözlerine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış’tan sert tepki geldi.

DAVUTOĞLU: “AHLAK YASASI DEDİM, YETKİLERİM KISITLANDI”

Ahmet Davutoğlu, yaptığı açıklamada 2016’daki ayrılık sürecine değinerek, Siyasi Ahlak Yasası, İmar Yasası ve Şeffaflık Yasası konularındaki ısrarı nedeniyle yetkilerinin kısıtlandığını savundu. Davutoğlu, “Önüme ahlak ile koltuk arasında bir tercih konuldu. O gece teheccüt namazına kalkıp kararımı verdim; ahlakın olmadığı yerde güç sahibi olmayı nasip etme diye dua ettim” ifadelerini kullandı. Eski başbakan ayrıca, o dönemde kendisine karşı çıkan bazı isimleri “üçlü çete” olarak nitelendirdi.

SERT YANIT

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Davutoğlu’nun iddialarına sert sözlerle yanıt verdi.

Akış, Davutoğlu’nun Siyasi Etik Kanunu’nu Ocak 2015’te duyurduğunu, yetki devrinin ise Mayıs 2016’da gerçekleştiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

-Siz sondan ikinci başbakanlığınız döneminde başbakan olur olmaz etrafınızdaki çete ile birlikte arkanıza uluslararası güçleri de alarak Sayın Cumhurbaşkanımızı önce etkisizleştirip sonra da tasfiye etmeye gayret ettiniz. Sizin şeffaflık dediğiniz iyiniyetli bir reform hareketi değil; bilakis yürüdüğünüz “kutlu yolda” bizden "öncekiler kirli, biz temiziz" şeklindeki iftira kampanyasının bir parçasıydı.

"ÜÇLÜ ÇETE DEDİĞİNİZ İSİMLER HUKUKA SAHİP ÇIKTI"

Akış, Davutoğlu’nun hedef aldığı Binali Yıldırım, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu’ya sahip çıkarak; bu isimlerin AK Parti’nin hukukunu korumak adına Davutoğlu’nun karşısında durduklarını belirtti.

Akış, "Bu ve bunun gibi birçok ayak oyunu ile partinin de genlerini değiştirmeye kalktığınızda pek tabi olarak AK Parti’nin sahibi olan teşkilat ve onun en üst temsil organı hukukuna sahip çıktı ve elinizden il başkanı atama yetkisini aldı. İşte sizin bu şekilde Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini hedef almanız neticesinde de üçlü çete dediğiniz kişiler ve onların yanında çok sayıda arkadaşımız karşınızda durdular. Allah başta Binali Yıldırım, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu olmak üzere tüm o arkadaşlarımızdan razı olsun"dedi.

Açıklamasının sonunda Davutoğlu’nun dini değerleri siyasi tartışmaya dahil etmesini eleştiren Akış, sert ifadelerini şöyle noktaladı:

-Kıymetli muhteris sondan ikinci başbakanımız şimdi bizimle kıyıda köşede buluşan ittifak ettiğiniz birçok kimse de “yahu ne olur bizi muhteris sondan ikinci başbakanımızdan kurtarın” diyorlar.

-O yüzden kıyıda köşede kiminle konuşuyorsanız; onların hukukunu da lütfen koruyun. Kamuoyunun önünde ağzınıza sakız etmeyin. Kıyıda köşede konuşanların size ne konuştuğu, bize ne konuştuğu belli olmaz.

-Son olarak değerli sondan ikinci başbakanımız, lütfen yalanlarınıza ve ihtiraslarınıza Miraç gecemizi ve teheccüt namazınızı alet etmeyiniz. Bunları söylemeden de kamuoyuna açıklama yapabilirsiniz. Biz sizin Müslüman olduğunuza inanıyoruz zaten.