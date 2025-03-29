İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından eski partililer birbirine girdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Antalya il başkanlığında yaptığı konuşmada, Ankara büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a karşı açılan soruşturmaya değinerek, demokratik değerlerin ayaklar altına alındığını savundu.

Davutoğlu, "Eğer gerçekten yolsuzluklarla mücadele etmek istiyorsanız sadece muhalif belediyelerden değil, geçmişteki iktidar mensuplarından da hesap sormalısınız. Mansur Yavaş'tan hesap soruluyorsa, Melih Gökçek'ten de sorulmalı. İmamoğlu'na yönelik iddialar varsa, AK Parti döneminde bekleyen 36 dosya da gündeme gelmeli. Türkiye'de gerçek anlamda bir siyasi ahlak devrimi şart” dedi.

GÖKÇEK: OTUR OTURDUĞUN YERDE

Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Davutoğlu’na sosyal medya hesabından yanıt verdi. Açıklamasına Davutoğlu'na seslenerek başlayan Gökçek şu ifadeleri kullandı:

Sen benim başbakanlığımı yaptın, döneminde bir yanlışım mı oldu? Tabii ki olmadı. Sana demezler mi, "Sen Gökçek’in madem başbakanıydın sen niye soruşturma açmadın?" Dikkat çekmen için, benim aleyhimde mi konuşman gerekiyor? Bak otur oturduğun yerde, seninle ilgili bir başlarım, sonra beni susturmak için yalvarırsın."

KARCI DA POLEMİĞE DAHİL OLDU

Gökçek’e yanıt ise Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı’dan geldi. Karcı da sosyal medya mesajında, "Bize bak Melih Gökçek, adama sormazlar mı, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, başbakanlığınızı yaparken “siyasi ahlak” yasası çıkarmak istediğinde, engelleyenlerin başında neden vardın diye ? Çünkü hepinize ucu dokunacaktı ki, kendi başbakanınıza “siyasi darbe” yapmayı tercih ettiniz değil mi?" ifadelerini kullandı.