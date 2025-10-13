Bir golf sever olan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, torunu Kerim Rahmi Koç ile birlikte golf oynadı.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, “ikinci adresim” dediği Ataşehir Golf Kulübü’nde torunu Kerim Rahmi Koç ve partneri Raif Bilir ile golf oynayıp, turnuvada yarıştı.

Pazar sabahı, torunu Kerim Rahmi Koç ve partneri Raif Bilir ile kulübe gelen Rahmi Koç'u Ataşehir Golf Kulübü Genel Müdürü Cüneyt Sapmaz, eşi Klaudia Sapmaz ve milli golfçü kızı Deniz Sapmaz karşıladı.

Aynı gün sahada gerçekleşen Süleyman Bodur Golf Turnuvası’nda da yer alan ünlü iş insanına torunu Kerim Rahmi Koç, Raif Bilir ve Deniz Sapmaz eşlik etti.

Ataşehir Golf Kulübü’nde UNICEF için kız çocuklarının yararına düzenlenen turnuvada başarı gösteren Deniz Sapmaz’ı tebrik eden Rahmi Koç’a milli golfçü anı olarak bir bayrak takdiminde bulundu.