Sosyal medyada gündem olan paylaşımda bir kullanıcı dedesinin 1970 ve 1980'li yıllarda yurtdışına çıkışlarında kullandığı pasaportu ile kendisinin pasaportunu karşılaştırdı.

Dedesinin pasaportunun sayfaları farklı ülkelere giriş çıkışa dair pullarla doluyken kendi pasaportunun bomboş olması ise dikkat çekti.

Vize işlemlerinin karmaşıklığı ve zorluğu, sadece tatil amaçlı seyahat etmeyi planlayan kişileri değil, iş veya eğitim için yurt dışına çıkmak isteyenleri de mağdur ediyor. Bazı ülkelerde vize kabullerinin zorluğu ile beraber bazı ülkelere seyahatin ekonomik zorlukları da özellikle gençlerin seyahatini kısıtlayabiliyor.