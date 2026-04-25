Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazası, küçük bir çocuğun hayatına mal oldu. Kahreden olay, sabah saat 11.30 sıralarında Çubuk ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Çay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dedesiyle parkta vakit geçirdikten sonra eve doğru yürüyen 3 yaşındaki Yakup Can Y., iddiaya göre bir anda yola çıktı. O esnada sokak üzerinden geçmekte olan A.İ.A. kontrolündeki kurbanlık hayvan yüklü kamyonet, duramayarak küçük çocuğa çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan küçük Yakup Can için çevredeki vatandaşlar anında seferber oldu. Kanlar içinde kalan çocuk, vakit kaybetmeden bir otomobille Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürüldü. Ancak hastanede tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların gösterdiği tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kazanın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü A.İ.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet merkezine götürülen sürücü hakkındaki yasal işlemlerin sürdüğü ve kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.