Son yıllarda Türkiye'de ciddi bir sorun haline dönüşen 'definecilik', artan ilgi nedeniyle dolandırıcıların da yöneldiği alanlardan birine dönüştü.



Kısa yoldan servet bulma ve zengin olma hayalleri istismar edilen vatandaşlara son örnek Ankara merkezli 5 ilde faaliyet yürüten definecilik çetesinden geldi.

ARSADAN ALTIN ÇIKARIP, SAHİPLERİNİN GÖZÜNÜ BOYADILAR



Kendilerini 'define bulucu' olarak tanıtan çete üyeleri, define haritalarına ve çeşitli ekipmanlara sahip olduklarını belirterek, gözlerine kestirdikleri arazi sahipleri ile 'arsalarının altında define yattığı' iddiasıyla iletişime geçti.



Önceden belirlenen arazilerin altına yerleştirilen sahte altın küpleri, sahte tarihi eserler ve eskitilmiş haç ve ayna gibi materyaller ile mülk sahiplerini ikna eden dolandırıcıların, arazi sahiplerini inandırmak için sözde uydu görüntülerini izletip mağdurun eline kazma kürek verip yeri kazdırdıklarını belirlendi.

Kazı sonucu bulunan tarihi eser olduğunu öne sürdükleri malzemeleri el çabukluğuyla alıp torbaya koyarak araziden hemen ayrılan şüphelilerin, sonradan tekrar müştekilerle irtibata geçip malzemeleri arkeologlara ve uzmanlara göstereceklerinden bahsederek, değerlendirme parası istedikleri tespit edildi.



13 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Sözde tarihi eserlerin definelerin çok pahalıya satılacağını söyleyerek pay isteyen şüphelilerin, arazilerden malzemeleri çıkardıktan sonra ikinci aşamaya geçtikleri ifade edildi. Mağdurların, 'Tarihi eser uzmanı' olarak tanıtan çete üyeleriyle görüştürüldüğü, malzemeleri uzmanların incelediklerini ve yüksek tutara yurt dışında satabileceklerini söyledikleri bildirildi.

Ayrıca şüphelilerin, sözde eserlerle ilgili kıymet arttırıcı hikayeler uydurarak, milattan önce büyü yapmak için kullanılıyordu dedikleri ve değer artırmaya çalıştıkları da belirlendi.

Çete üyelerinin, bu yöntemle kandırdıkları 15 mağduru yaklaşık 13 milyon TL dolandırdığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 34 şüpheliden 15'i tutuklandı, 19'u adli kontrol kararıyla bırakıldı.