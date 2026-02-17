Kripto para piyasalarındaki son çöküş yatırımcıları ikiye böldü. Bitcoin geçtiğimiz aylardaki zirvesinden %45'in üzerinde gerileyerek 68.000 dolar seviyelerine indi, ancak deneyimli yatırımcılar panik yapmıyor.

"DAHA ÖNCE DE GÖRDÜK"

Kripto yatırımcısı Anthony Scaramucci, Bloomberg'de yaptığı değerlendirmede piyasadaki sakinliğe dikkat çekti:

"Odada kimse panik yapmıyor. Buradaki çoğu kişi bir, iki, hatta üç büyük düşüşü atlattı. Bitcoin yatırımcıları geleneksel piyasa oyuncularından çok daha fazla volatiliteye alışkın."

Scaramucci, 2008 küresel finans krizinde halka açık hisse senetlerinin tek seferde %50 değer kaybettiğini hatırlatarak, "Bitcoin'de bu her 18 ayda bir yaşanıyor" dedi.

KURUMSAL OYUNCULAR SAHNEYE ÇIKTI

Piyasanın 2017 veya 2018'den farklı olduğunu kabul eden Scaramucci, kurumsal benimsenmenin çift taraflı bir kılıç olduğunu söyledi:

"Daha fazla likidite var ama hafta sonları ve gece saatlerinde taban eksikliği hissediliyor." Ancak Scaramucci'ye göre Bitcoin, eleştirileri susturdu:

"Eskiden 'aptalca, sıfıra inecek' diyen kurumların her birinin şimdi Bitcoin stratejisi var. ETF'lerle birlikte Wall Street tarihinin en başarılı ürün lansmanı oldu. Bitcoinciler kazandı, Wall Street'e sızdılar."

"BİR BİTCOİN BİR BİTCOİN'E EŞİTTİR"

Fiyat düşüşünün kişisel portföyünü nasıl etkilediğinin sorulması üzerine Scaramucci, "Bir bitcoin bir bitcoin'e eşittir. Ben asla vazgeçmem" karşılığını verdi.

Scaramucci, bugün her zamankinden daha fazla Bitcoin'e sahip olduğunu belirterek, "126.000 dolardan beğensem, 68.000 dolardan alma olasılığım daha yüksek olurdu" ifadesini kullandı.

ENFLASYON MU DEFLASYON MU?

Kısa vadeli fiyat tahminlerinden kaçınan Scaramucci, ABD'de enflasyondan çok deflasyon riskinin daha büyük olduğunu savundu:

"Bitcoin tarihsel olarak ileriye dönük bir piyasadır. 2020'de %600 yükseldi ve ardından yüksek enflasyon geldi. Şimdi yatırımcılar deflasyon endişesiyle hareket ediyor."

Scaramucci, önümüzdeki aylarda likidite çekilmesi ve deflasyon endişeleri görülse de, hükümetlerin daha fazla para basacağını ve faiz oranlarını düşüreceğini öngörüyor:

"Bitcoin önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm zamanların en yüksek seviyelerine dönecek."

"NİHAİ AMAÇ: SATIN ALMA GÜCÜNÜ KORUMAK"

Bitcoin'i neden kullandığı sorulduğunda Scaramucci, "Hükümetlerin satın alma gücünü çalmaya devam etmesine karşı korumak" yanıtını verdi.

Doların 2020'den bu yana %30'dan fazla değer kaybettiğini belirten Scaramucci, "Bitcoin bu sürede %700 değer kazandı" dedi.

Scaramucci, Bitcoin'i satma planı olmadığını, nesilden nesile aktarılacak bir değer deposu olarak gördüğünü söyledi: "Belki torunlarıma vereceğim. Değeri çok veya az olabilir, ama asla satmayacağım."

"DOLAR PORTFÖYDEKİ EN RİSKLİ ŞEY"

Geleneksel finans anlayışının "güvenli liman" olarak gördüğü nakit ve dolara sert eleştiriler yönelten Scaramucci, "Dolar portföyünüzde değer kaybetmesi garanti olan tek şey. Bunu neden güvenli olarak değerlendiresiniz?" diye sordu.

Scaramucci, ödemeler için stablecoin'lerin, tasarruf için ise Bitcoin'in kullanılacağı bir ekosistemin şekillendiğini belirterek, "Gelecekte daha değerli olacak bir şeyi neden şimdi harcayayım?" ifadesini kullandı.

Not: Kripto para yatırımları yüksek risk içerir. Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.