Zeynep ve Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin 19 yaşındaki kızları Defne'nin ani ölümü camiada derin üzüntü yarattı.

Miami'de tatil için bulundukları evde sabah saatlerinde yatağında cansız bulunan genç kızın ölümü derin üzüntüye neden olurken Defne'nin ölümüne ilişkin soru işaretleri de kaldırılmaya çalışılıyor.

"YATAĞINDA CANSIZ BEDENİNİ BULMUŞLAR, OTOPSİ YAPILMIŞ"

Sabah'tan Bülent Cankurt Defne'nin ölümüne ilişkin ayrıntılar şöyle aktardı:

Dün sabah saatlerinde çok üzücü bir haber aldım. Sosyetenin ünlü isimlerinden Zeynep-Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin henüz 19 yaşındaki kızı Defne'nin Miami'den ölüm haberi geldi. Şikago'da eğitim gören Defne, anne-babası ve ikizi Melis ile birlikte Miami'de buluşmuş. Orada evlerinde birlikte tatil yapıyorlarmış. Pazar günü hep birlikte Miami'nin ünlü plajında deniz keyfi yapıp evlerine dönmüşler ve uyumuşlar. Anne-babası sabah kalktıklarında kızları Defne'nin yatağında cansız bedenini bulmuşlar. Önceki gün Defne'nin otopsisi yapılmış ama anne-baba öyle büyük bir acı ve şok içindeymiş ki, kimse onlara otopsi sonucunu bile soramamış.