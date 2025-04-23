Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili şunları söyledi:

"Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil. Türkiye, asla değişmemesi gereken gündemini tekrar hatırladı. Büyük deprem geliyorum diyor. Yetkilileri İstanbul'la ilgili bir kez daha uyarıyorum. Kaybedecek zamanımız yok, kalmadı."

Eski spiker Defne Samyeli bu açıklamayı görünce X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sanki sessiz ve hazırlıksız bir şekilde kaderimize razı, bekliyoruz. Deprem vergisi falan konularına hiç girmiyorum."

"ASIL DEPREM DAHA BÜYÜK"

Naci Görür daha sonra yeni bir açıklama daha yaptı:

"İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte."

"Bunlar Marara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak."

"Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım."

"Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir."

"12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, fikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor."

"Bu deprem öyle oldu, bitti, geçti denecek bir deprem değil. Türkiye, asla değişmemesi gereken gündemini tekrar hatırladı. Büyük deprem geliyorum diyor. Yetkilileri İstanbul'la ilgili bir kez daha uyarıyorum. Kaybedecek zamanımız yok, kalmadı."