İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılıp mal varlığına el konulan Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadede, Garipoğlu’nun düzenlediği partilere Şeyma Subaşı, Derin Talu, Defne Samyeli ve Şevval Şahin gibi ünlü isimlerin katıldığını ve etkinliklerde uyuşturucu kullanıldığını iddia öne sürdü.

‘ŞEVVAL ŞAHİN’İN DOĞUM GÜNÜYDÜ’

Defne Samyeli, Garipoğlu’nun şoförünün ifadesinde adı geçen ünlü isimler arasında yer alması üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Samyeli, Garipoğlu’nun evinde katıldığı tek partinin, model Şevval Şahin’in geçen yıl eylül ayında düzenlediği doğum günü partisi olduğunu belirterek, etkinlikte yasaklı madde kullanılmadığını belirtti.

Samyeli’nin X hesabından paylaştığı metinde, partiye kızları Derin ve Deren Talu ile birlikte katıldığını, Şahin’in annesi, ablası ve hatta 4 yaşındaki yeğeninin de bulunduğu aile ortamında bir kutlama yapıldığını söyledi.

‘GERÇEK BUDUR’

Defne Samyeli, “Gerçek budur…” başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

- Kasım Garipoğlu’nun evinde katıldığım tek parti, Şevval Şahin’in geçen sene Eylül ayında o evde düzenlediği doğum günü partisidir. Kızlarım Şevval’i modellikten tanırlar; onlar da davetli olduğu için hep birlikte doğum gününe katıldık.

- O evde Şevval’in annesi, ablası ve hatta 4 yaşlarındaki küçük yeğeni de vardı. Kendileriyle tanıştık, küçük kızı sevdik. Profesyonel bir çekim ekibi çekim yaptı; Instagram hesabımda hala duran fotoğrafları çektirdik.

- Katıldığım ve gözlemlediğim partiyle, bugünün gündemini teşkil eden yasaklı madde kullanımı ya da çizgi dışı başka bir eğlencenin olduğu ortamların uzaktan yakından alakası yoktur. Bütün detaylarıyla net hatırlıyorum, zira aynı gece kedimizin durumunun kötüleşmesi üzerine soluğu veterinerde aldık. Ve o gece kedimiz Tarkan’ı kaybettik.

‘ÇOK ÇİRKİN, ÇOK YANILTICI’

- Adımın bugün geçtiği haberlerde, Garipoğlu’nun şoförü sanki “uyuşturucu partilerine katılanlardan” biriymişim gibi ifade vermiş iması hem çok çirkin, hem çok yanıltıcıdır. Böyle bir ifade vermiş de olamaz; olsa olsa geçen seneki bu doğum gününden bahsetmiştir.

- At izi ile it izinin karıştığı bu ortamda şuna dikkat çekmek istiyorum: Bu ifadelerden ünlü isimleri cımbızlayıp, gündemi iyice magazinleştirmek suretiyle sulandırmak isteyenler var. Dikkatli olalım, sosyal medyada ünlü isimler üzerinden yürütülen “magazin şehveti”ne kapılıp bu arada gerçek suçluları ve büyük resmi kaçırmayalım derim.

‘MAGAZİNE DEĞİL BÜYÜK RESME ODAKLANIYORUM’

Bu vesileyle hayatım boyunca yakın çevremin de çok rahatlıkla şahitlik edebileceği şekilde uyuşturucu maddelerin her türlüsüne karşı olduğumun altını çizmek isterim.

Toplumun bütün karar verme mekanizmasını, iradesini ve üretkenliğini dinamitleyen bu zehirle mücadelede devletin her türlü operasyonunu destekliyor; magazine değil büyük resme odaklanıyor, bu suçu yaygınlaştırmak ve tedarik etmek suretiyle gençlerimizin ve ülkemizin başına bela edenlerin hak ettikleri cezayı bulmalarını tüm kalbimle diliyorum.”