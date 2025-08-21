Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, Rasim Ozan Kütahyalı’nın iddialarına sert yanıt verdi...

Samyeli, bir süre önce katıldığı programda “Beyaz Türk müsünüz?” sorusuna, “Beyazını bilmem ama ben Türk'üm. Türkiyeli falan değilim, Türk'üm” sözleriyle karşılık vermişti.

Bunun üzerine başka bir yayında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, “Defne Samyeli aslen Malatyalı. Babasının, dedesinin kökenleri Malatyalı Alevi olarak bilinirdi. Seneler sonra bunu inkâr etti” ifadelerini kullanmıştı.

"BÖYLE BİR YALANI NASIL SÖYLEYEBİLİYORSUN?"

Sosyal medya hesabından Kütahyalı’ya yanıt veren Samyeli, “Seni gidi yalancı” dedi. Kütahyalı’nın sözlerini yalanladı.

Samyeli, şu ifadelerini kullandı:

-Ateş olsan ancak cürmün kadar yer yakarsın. O da fazla hükmü olan bir yer değil, sen de farkındasındır. Bana iyi kulak ver şimdi: Malatyalı ve Alevi de olabilirdim. Bu yine Türk olduğum gerçeğini değiştirmezdi.

-(Bunu anlamıyor olmalı) Malatyalı ve Alevi vatandaşlarımızı tüm kalbimle kucaklıyorum. Malatyalı da değilim, Alevi de değilim. Ve hatta başka akıl yoksunu tetikçilerin iddia ettiği gibi Sabetayist de değilim.

-Nerede doğduğum hiç önemli olmamakla birlikte, İstanbul doğumluyum.

-Şu an bir prensibimi çiğniyorum; zira ipleri başkalarının elinde, maması nereden gelirse ona göre söylem, taraf, parti ve dil değiştiren trolleri genelde muhatap kabul etmem. Bunların neye hizmet ettiklerini zaten şanlı geçmişleri ortaya koyuyor.

-İlahî ROK… İnsanlarla ilgili böyle bir yalanı nasıl söyleyebiliyorsun? ‘Ben Türk’üm’ dedim diye niye böyle tetiklendin? Sana verilen görev icabı mı?

-Etnik kimlik vurgularıyla ‘ulus devlet’ birliğini yok etmek amacıyla mı her gündeme maydanoz oluyorsun?