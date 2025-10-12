Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber, bağışıklığını güçlü tutmak isteyenler bitki aylarına yöneldi. Bitki çaylarına olan talep artmaya başlamışken aktarlardaki fiyatlar da artışa geçti. Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamur, bu yıl da en çok talep gören bitkiler arasında yer aldı. Raflarda yerini alan ıhlamur, evlerde yeniden demlenmeye başlarken fiyatı da cep yakmaya başladı.

Ekol TV'ye konuşan aktarlar, sezonun henüz başında olmasına rağmen ıhlamurun kilosunun 3 bin liraya kadar çıktığını, kışa doğru ilerleyen dönemde bu rakamın 5 bin liraya kadar yükselebileceğini aktarıyor. Bir aktar, mevsim geçişlerinin bağışıklık sistemini zayıflattığını ifade ederek, şu cümleleri kurdu:

“Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla karşılaşan vatandaşlar doğal destek arıyor. Bu dönemde en çok ıhlamur tercih ediliyor”

Başka bir aktar ise ıhlamurun doğru tüketimi ile ilgili, “Ihlamur kaynatılmaz, çay gibi demlenir. Yaklaşık beş dakika demlenmesi yeterli. Dileyen içine bal, limon ya da elma kabuğu ekleyebilir" şeklinde konuştu.

KARANFİL BİN 500 LİRAYI BULDU

Yalnızca ıhlamur değil, diğer bitkilerin de fiyatı cep yakıyor. Karanfilin kilosu 1.500 lira, ekinezya 1.500 lira, zencefil ise 500 lira seviyelerinde satışa başladı.