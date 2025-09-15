Yunanistan’ın Sakız Adası (Chios) Limanında, Türkiye’ye yasadışı yollarla cep telefonu geçirmeye çalışan iki Türk vatandaşı, 12.500 adet telefonla birlikte yakalandı.

YELKENLİ TEKNEDE YAKALANDILAR

Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye’ye gitmek üzere hazırlanan bir yelkenli teknede Sakız Adası Limanı’nda operasyon düzenledi. Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi (EYP) tarafından alınan ihbar üzerine yapılan aramada, teknenin içinde 4.000 adet faturasız cep telefonu ele geçirildi.

YELKENLİ VE MİNÜBÜSE OPERASYON YAPILDI

Operasyon kapsamında, teknede bulunan 62 ve 72 yaşlarındaki Türk vatandaşlarının kullandığı bir minibüs de incelemeye alındı. Minibüste yapılan aramada ise şaşırtıcı bir şekilde 8.500 adet daha cep telefonu bulundu.

Toplamda 12.500 adet cep telefonuna el konulurken, yetkililer cihazların kutusuz olduğunu belirtti. Tahmini piyasa değeri 695.000 Euro olarak belirlenen telefonların Türkiye’ye kaçırılmak istendiği açıklandı.

Olayla ilgili olarak iki Türk vatandaşının yanı sıra, kullandıkları yelkenli tekne, minibüs, bir tablet, iki cep telefonu ve 1.855 Euro ile 2.370 Türk Lirası’na da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma Sakız Adası Merkez Liman Başkanlığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.