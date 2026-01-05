Antika porselen piyasasını yakından takip eden koleksiyoncular ve müzayede evleri, belirli desenlerin hâlâ büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Her ne kadar yıllar içinde bazı porselen modelleri gözden düşmüş olsa da, sınırlı sayıdaki seçkin desenler koleksiyon dünyasında ayrıcalıklı konumunu korumaya devam ediyor. Uzmanlar, her eski fincanın değerli olmadığını vurgularken, doğru parçaya sahip olmanın ciddi kazançlar sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

Bu desenlerin başında ise Meissen üretimi Mavi Soğan Deseni geliyor. İlk kez 1739 yılında tanıtılan bu ikonik mavi-beyaz motif, Çin porselenlerinden esinlenerek ortaya çıktı. Avrupa'daki dekoratörlerin Çin sanatında yer alan şeftali ve kavun figürlerini soğan olarak yorumlamasıyla oluşan desen, zamanla kendine özgü bir kimlik kazandı.

NADİR BULUNAN PARÇALAR

Yanlış bir yorumdan doğan bu tasarım, bugün Meissen’in en tanınmış ve en çok aranan koleksiyon parçalarından biri olarak kabul ediliyor. Üstelik üretimi yaklaşık üç yüzyıldır aralıksız sürüyor. Ancak uzmanlara göre, özellikle 18. yüzyıla tarihlenen erken dönem örnekler son derece nadir bulunuyor ve bu da değerlerini önemli ölçüde artırıyor.

23 BİN DOLARA SATILMIŞTI

Nitekim 19. ve 20. yüzyıllardan kalma, 200'ün üzerinde parçadan oluşan bir Mavi Soğan seti, 2025 yılında düzenlenen bir müzayedede 23 bin 894 dolara satıldı. Bu satış, desenin hâlâ koleksiyon dünyasında ne denli güçlü bir talep gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlar, büyükannenin vitrininde duran sıradan görünen porselenlerin bile dikkatle incelenmesi gerektiğini belirterek, bazı parçaların yalnızca hatıra değil, aynı zamanda ciddi bir yatırım değeri taşıyabileceğini ifade ediyor.