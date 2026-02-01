Olay, 30 Ocak saat 22.00 sıralarında Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta tartışan çocukların kavgasına anneleri de dahil oldu. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa birbirlerine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif yaralananlara sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Polis ekipleri ise olaya karışan kişileri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kadınların kavga ettiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.