Bolu'da Ufuk Ü., aynı apartmanda oturan ve aralarında husumet bulunan annesi ve kız kardeşini darbetti. Olay anı apartman sakinleri tarafından görüntülenirken, şüpheli Ufuk Ü. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Beşkavaklar Mahallesi Ender Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda Ufuk Ü., iddiaya göre aynı apartmanda farklı dairelerde oturduğu ve aralarında husumet olduğu öğrenilen annesi M.A. ve kız kardeşi B.Ü. ile tartıştı. Aile arasında yaşanan tartışma sırasında Ufuk Ü., annesi ve kız kardeşine saldırdı. Ufuk Ü.’nün ailesini darbettiği o anları apartman sakinleri cep telefonuyla görüntüledi. Ağabeyinin darbettiği genç kızın komşulardan ‘Yardım edin’ çığlıkları görüntülere yansıdı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ailesine saldıran Ufuk Ü.’yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.