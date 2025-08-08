Hindistan’ın Gujarat eyaletinde yaşanan olay, yürekleri ağızlara getirdi. Evinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin ağzıyla kavrayıp uzaklaştırmaya çalıştığı küçük çocuk, babasının hızlı müdahalesi sayesinde son anda kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntüler Dehşeti Ortaya Koydu
Olay, Gujarat eyaletine bağlı Amreli bölgesinde meydana geldi. Görüntülerde, aniden yaklaşan sokak köpeğinin küçük çocuğu ağzıyla tutup sürüklediği ve hızla götürmeye çalıştığı net bir şekilde görülüyor.
Babanın Kahramanca Müdahalesi
Durumu fark eden baba, paniğe kapılmadan büyük bir soğukkanlılıkla köpeğin peşinden koştu. Saniyeler içinde yetişen baba, köpeğin ağzından oğlunu çekerek kurtardı.
Sağlık Durumu İyi
Yaşanan anlar, mahalle sakinleri arasında büyük endişe yarattı. Neyse ki küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.