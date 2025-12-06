Erzin'e bağlı Gökdere Mahallesi’nde Meliha S.’ye ulaşamayan yakınlarının dün kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
KAN İZLERİNE RASTLANDI
Çiftin evine giden ekipler, Bekir S.'ye eşinin nerede olduğunu sordu. Bekir S.'nin iddiaya göre çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde inceleme yapan jandarma, kan izlerini ve banyonun kazıldığını tespit etti.
BAŞINA BALTAYLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞ
Bekir S.'nin ifadesinde eşini başına baltayla vurarak öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Banyodaki kazılan alanı açan ekipler, Meliha S.'nin cansız bedenine ulaştı. Olay yerindeki incelemenin ardından Meliha S.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Cinayet şüphelisi Bekir S.’yi olayda kullandığı değerlendirilen baltayla gözaltına alan jandarma, soruşturmaya devam ediyor.