Malatya'ya bağlı Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde yer alan Beylerderesi Göleti'nde dün akşam saatlerinde balık avlayan vatandaşlar, suyun içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese hızla sağlık, UMKE, AFAD, polis ve büyükşehir itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgede gece saatlerine kadar devam eden arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda, boğularak hayatını kaybettiği değerlendirilen Ali Özbay'ın cansız bedeni Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.
Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Özbay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.