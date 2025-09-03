İstanbul Beşiktaş'ta öldürdüğü bebeğini çöp konteynerinin yanına bırakan anne Elif A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki ifadesinde bebeğinin cesedini bıraktıktan sonra alışverişe gittiği öğrenilen şüpheli annenin, markete gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

BEBEĞİNİ ÖLDÜRÜP KONTEYNIRA ATTI

Olayın ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 3 çocuk annesi Elif A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Elif A.'nın bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu ve makas kullanarak öldürdüğü öğrenildi. Bebeğin cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlenen anne Elif A., daha sonrada market alışverişine çıktığı öğrenildi.

Öte yandan anne Elif A.'nın bebeğini öldürüp konteynerine attıktan sonra markete gittiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının yürüyerek markete girdiği ve reyona yöneldiği, başka bir fotoğraf karesinde ise kasada alışveriş yaptığı görülüyor.

İstanbul Beşiktaş’ta çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili tutuklanan anne Elif A.’nın yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Ekran Haber'de yer alan görüntülerde, cani annenin kazan dairesinde doğumu yapıp ardından bebeği kovayla çöpe attığı ortaya çıktı.