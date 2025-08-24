CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı'nın mahalle delege seçimleri il başkanlığı binasında dün saat 10.00'da başladı.
Seçimlerde bir üyenin yanlış sandıkta oy kullandığı gerekçesiyle bazı üyeler itirazda bulunup tepki gösterdi. Bu sırada partililer arasında gerginlik yaşandı.
Bazı partililer CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu Çetinöz'ün üzerine yürüdü. Çetinöz, polise haber verdi.
Yöneticilerin araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı. Partinin genel merkezine seçimde yaşanan olaylar rapor edildi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Meryem Gül Çiftçi Binici ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin imzasıyla seçimin iptaline yönelik karar il ve ilçe başkanlığına iletildi.