CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İngilizce paylaşım yaptığı sosyal medya hesabından 1945-1946 yıllarındaki Nürnberg Mahkemeleri ile kendi dosyasını karşılaştırdı. X’ten yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Nürnberg Davaları, tarihin gördüğü en kötü davalar arasındaydı. İddianame sadece 323 sayfadan oluşuyordu. Hakkımdaki iddianame mi? Neredeyse 4.000 sayfa. Delil eksikliğini bir yığın evrak ve isimsiz tanıkların ifadeleriyle gizlemeye çalışıyorlar. Adalet arayışı, iktidarı kaybetmeyi reddedenlerin kişisel intikamlarıyla yer değiştirmiş durumda. Tarihin de gösterdiği gibi, kanıtlar zayıf olduğunda dosyalar büyür.”

SAVAŞ SUÇLULARI DAVASI

Nürnberg Büyük Savaş Suçluları Davası’nda, Alman siyasetçiler, askeri yetkililer ve Nazi görevlileri, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki bir saldırı savaşının planlanması, hazırlanması, başlatılması ve yürütülmesinden, sivil halka ve savaş esirlerine karşı işlenen suçlardan ve imha kamplarındaki toplu katliamlardan cezai olarak sorumlu tutuldu.

Mahkeme, 19 Kasım 1945’te Nürnberg Adalet Sarayı’nda açıldı.