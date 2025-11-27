AKP grubu dün komisyona iletilecek öneriler konusunda bir toplantı gerçekleştirildi.

İmralı'ya giden heyette yer alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın da bulunduğu toplantıya Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül başkanlık etti.

KORUCULUĞUN KADEMELİ KALDIRILMASI

Komisyon üyesi milletvekillerinin katıldığı toplantıda, AKP'nin sürece ilişkin hazırlanacak rapor ile ilgili önerileri masaya yatırıldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; AKP'nin komisyonun gündemine getireceği öneriler arasında kendini fesheden örgütle ilgili çerçeve bir yasa çıkarılması, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki statülerinin tanımlanması, ihtiyaç olması hâlinde infaz yasasında değişiklik yapılması, suça karışmamış örgüt üyelerinin topluma entegrasyonu ve koruculuk sisteminin kademeli olarak kaldırılması gibi başlıklar bulunuyor.

'KORUCULAR ÇOBANLIK YAPSIN' DEMİŞTİ

Mayıs ayında Muş'ta çiftçilerle buluşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK'nın silah bıraktığını hatırlatıp, Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan koruculara gerek kalmadığını söylemişti.

Bakırhan, "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" ifadelerini kullanmıştı.

DEM Partili Bakırhan'ın korucularla ilgili önerisine hem siyaset dünyasından hem de kamuoyundan çok sayıda tepki geldi.