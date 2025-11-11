DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu.

Hatimoğulları açıklamasında AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararı hatırlatarak, "AHİM kararları kesinleştiği halde uygulanmıyor. Kobane kumpas davası tutukluları, Gezi direnişi tutukluları bir saniye dahi içeride kalmamalı" dedi.

"YARGIYI SİYASALLAŞTIRAN SİZSİNİZ"

Nisan ayında yaşanan gerilimin ardından bir kez daha Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yüklenen Hatimoğulları, "Adalet Bakanı ‘Bazı davalar siyasallaştırılıyor’ diyor. Sizin iktidarınız değil mi bu davaları siyasallaştıran? Yargıyı da bu davaları da siyasallaştıran düpedüz sizsiniz" ifadelerini kullanırken; "AHİM kararları ve AYM kararları uygulansın. Kobane kumpas davasından yargılananlar ve Gezi direnişi davasından yargılanan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın" dedi.

KOMİSYONA İMRALI ÇAĞRISI

TBMM'de kurulan süreç komisyonunun teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gitmesi gerektiğini söyleyen DEM Partili Hatimoğulları şunları kaydetti:

"Devletin gittiği yere siyaset neden gitmesin? Siyaset kurumu böylesi tarihi bir meselede neden en aktif şekilde görev almasın ki? Bakın 13 aydır bu süreç devam ediyor ve bir ölü haberi almadık. Bu bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir motivasyon nedeni değil midir?

Öcalan gibi bir aktörü atlamak mı yoksa sürece daha fazla dahil etmek mi doğru? Yanıt belli. Öcalan’ın rolünü tam oynayabilmesi, ortaya koyduğu iradenin 86 milyon yurttaşımızın ortak kazancına dönüşebilmesi, bu sadece bizim talebimiz değil herkesin talebi olmalı. Komisyonun Öcalan ile görüşmesi ve onu dinlemesi bu süreci daha da hızlandıracak ve topluma çok daha güçlü bir güven verecektir"

NE OLMUŞTU?

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği yeni süreçte Nisan ayında DEM Parti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında tansiyon yükselmişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları 29 Nisan'da “Abdullah Öcalan’ın iletişim ve çalışma özgürlüğü olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır” demiş Bakan Tunç ise, “’Top iktidarda’ ne demek? Biz burada top oynamıyoruz. Terörün tasfiyesiyle ilgili çabalar var. Bu çabalara destek vermek lazım, baltalayacak sözlerden kaçınmak lazım" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Tunç'a yanıt ise DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan’dan gelmişti. DEM Partili Doğan ise, “Sayın Bakan, amacımız barış, adalet ve demokrasinin sağlanması. Hepimiz bu konuda sorumluluk üstlenmeliyiz. Hukuk, demokrasi, adalet kelime oyunlarıyla sağlanamaz. Tarihsel bir sorunun çözümü ciddiyet gerektirir. Bakanlığınızı bu tarihsel sorumluluğu üstlenen bir dil ve yaklaşım kullanmaya davet ediyoruz. Siz lütfen görevinizi yapın" demişti.