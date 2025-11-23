MHP lideri Bahçeli'nin, "Gerekirse ben giderim" açıklamasının ardından Cuma günü Meclis'te yapılan İmralı ziyareti oylamasına izin çıktı.

CHP'nin İmralı vetosu geniş yankı bulurken; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "100 yıllık inkarcı ve imha siyaseti" ifadeleriyle tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Hatimoğulları şunları kaydetti:

CUMHURİYET'İ HEDEF ALAN SÖZLER

Hatimoğulları, "Biliyorsunuz; dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kürt sorununun çözümü, barış süreci ile ilgili oluşmuş olan komisyonun, dün tarihi bir karara imza attığına tanıklık ettik. Nedir bu tarihi karar? İmralı ziyaretini gerçekleştirme kararı. Bu karar, gerçekten tarihi bir karar. Bizler bu kararı, komisyona üye olan bütün milletvekili ve siyasi partilerle birlikte bir konsensüsle, bir oy birliğiyle bu karara varmak isterdik ama öyle olmadı.

Oy çokluğuyla bu karar çıktı ve belirlenen komisyon, önümüzdeki günlerde Ada'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirecek ve Öcalan'ın yapmış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısıyla ilgili görüşmeler yapacak. Bu ülkenin 100 yıllık sorunu olan Kürt sorununun çözümüne dair Öcalan'ı dinleyecekler.

Bizler, bu kararın elbette bütün Türkiye halklarına da barışın tesis edilmesine ve bunu bizim bütün 86 milyon yurttaşımıza armağan edebileceğimiz bir sonuca vesile olmasını diliyoruz. Ama üzüntümüz o ki bu ülkenin, Cumhuriyet'in kurucu partisinin Ada'ya gitmekten imtina etmesi ve bu sürece olan yaklaşımı bizler tarafından üzüntü ile karşılanmıştır" dedi.

Yine üzülerek ifade ediyoruz ki 100 yıllık inkarcı ve imha siyasetinin yarattığı kodlar yeniden ve yeniden diriliyor.

"KİMSENİN KAÇMA LÜKSÜ VE HAKKI YOK"

Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Barış, siyasi partilerin dar manada çıkarlarından daha evladır ve buradan hareket edilmelidir. İster dolaylı ister doğrudan barış ve çözüm karşıtlığı yapanlar, asla bundan siyaset devşiremezler. Bundan barış çıkaramazlar.

Buradan demokratik bir Türkiye yönetimi çıkaramazlar. Dönem, barışa ve çözüme odaklanma dönemi; bölgesel, küresel ve Türkiye siyasetini doğru okuma dönemi. Dönem tarihin doğru sayfasında yer alma dönemi ve bununla ilgili bizler, ayak sürüyenler, ayak direyenler, çözüm sürecine kökten karşı gelenler, yekten karşı gelenler ya da dönemsel anlamda buna katkı vermekten imtina eden her kesime buradan bir kez daha sesleniyoruz.

Ne olursa olsun elimize geçmiş bu tarihi fırsatı, barışla, onurlu bir barış ve demokratik bir çözümle taçlandırmak zorundayız. Hiç kimsenin bundan kaçma lüksü ve hakkı yoktur. Ve bizler bir kez daha bu kararın kalıcı bir barışa vesile olmasını ümit ediyoruz. 100 yıllık inkar ve imha siyaseti ile derinleştirilen Kürt sorununun çözülmesi ile ilgili herkesi olanca gücüyle katkı vermeye bir kez daha davet ediyoruz"

CHP'DEN DEĞERLENDİRME GELDİ

Dün ayrıca, Saadet, Gelecek, DEVA partilerinden oluşan Yeni Yol Grubu da İmralı’ya gitmeyeceğini açıkladı.

CHP'li kurmaylar ise kararı ve DEM Parti'nin tepkisini değerlendirdi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; CHP’nin kararının, “Tavır değişikliği” olarak yorumlanmasını, “Kötü niyetli” olarak değerlendiren parti kurmayları, “AKP ve MHP Kürt sorununu inkar ederken ve hatta bazı isimler daha da ileri giderek Kürtlerin varlığını dahi inkar ederken biz sorunun varlığını cesaretle dile getiren partiyiz” diye konuştu.

CHP’nin, “Kürt sorununun Meclis çatısı altında, şeffaflıkla yürütülecek bir süreç ile çözülmesi” önerisinin sahibi olduğunun altını çizen partililer, “Dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm için atılacak samimi adımların sonuna kadar destekçisiyiz” yorumunu yaptı.

DEM PARTİ'YE 'KÜRT SEÇMEN' YANITI

CHP’liler, Öcalan ile görüşmenin çözümle ilgili, “Derinlikli ve kalıcı bir çözüm olmayacağını” kaydederken; DEM Parti’den yapılan açıklamalar ile “Kürt seçmen ile CHP’nin arasının açılacağı” yorumlarının gerçekçi olmadığını savunan bir CHP kurmayı, özetle şunları kaydetti:

“Kürt seçmenden blok bir seçmen kitlesi gibi söz edemeyiz. Kürtlerin içinde seküler olanlar, muhafazakar olan var. Blok halinde bir tavır alınacağını düşünmüyoruz. Yalnızca İmralı gündeminde yaşananların insanların siyasi kanaatlerini değiştireceğini söyleyemeyiz.”

YASAL DÜZENLEME HATIRLATMASI

CHP kurmayları, kararın ardından toplumun büyük kesiminden olumlu tepkiler alındığını anlattı.

CHP’nin komisyonda kalacağını vurgulayan partililer, “İleride, çözüm ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler için CHP ile temas kurulması gerekecek. DEM Parti’nin duygusal yorumları doğru değil. Biz çözümden yanayız. İmralı’ya sıkışan bir süreçten çözüm değil, çözümsüzlük çıkar” görüşünü savundu.