DEM Parti'de Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğlulları'nın ardından bu kez de Tuncer Bakırhan, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını eleştirdi.

Bakırhan açıklamasında, "CHP, Cumhuriyet'in kurucu partisidir; yüzyıllık meselede sorumluluğu olan bir partidir. Çözümünde de rol oynamalıdır. İktidar hedefi olan bir parti, Türkiye'nin en temel meselesinin çözümünde gerekirse cesur olmalı ve risk almalıdır" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BEKLEMİYORDU"

"Terörsüz Türkiye sürecinde hangi eşikteyiz?" sorusu üzerine Bakırhan, mevcut sürece "barış ve demokratik toplum süreci" dediklerini, 86 milyonu ilgilendiren, son 100 yılın kanayan yarası olan, her karışına acı ve gözyaşı düşen bir meselenin tartışıldığı, çözümünün arandığı bir sürecin gerçekten tarihi, kritik ve önemli olduğunu söyledi.

Bakırhan, 1 Ekim'de başlayan sürecin "tarihi" nitelikte adımlarla ilerlediğini belirterek, "Bugüne kadar kimse beklemiyordu… Yani Öcalan'ın 27 Şubat'ta böyle bir çağrı yapacağını, silahları bıraktıracağını, PKK'yı feshedeceğini… Hatta en önemlisi, artık Türkiye'ye karşı silah kullanılmayacağını ve burada bulunan silahlı güçlerin de yurt dışına çıkacağını sorsanız, belki toplumun yüzde 90'ı beklemezdi. Bunlar çok ezber bozan, çok önemli şeyler. Hiçbir anlaşma ya da mutabakat olmadan 'Ben silahı bıraktırıyorum, örgütü feshediyorum, güçlerimi artık Türkiye'ye karşı silah kullanmayacak bir noktaya getirip ülkenin dışına çekiyorum' demek önemlidir" diye konuştu.

"İKTİDAR YAPICI OLMALI"

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'deki açıklamasını "cesur bir çıkış" olarak değerlendirerek, "Barışı toplumsallaştırmak gerekiyor. Bunun yolu da atılacak kimi adımlardadır. Yani yasal düzenleme gerektirmeyen, idari kararlarla çözülebilecek; toplum 'Bak, bu iş ilerliyor, iyiye doğru gidiyor' diyebilecek. Nefes almamızı sağlayacak bir barış iklimi yaratacak adımlar atılabilir. Cezaevleri tıklım tıklım. Hâlâ kayyımlar duruyor. Hâlâ, muhalefetin belediyelerine kayyımlar atanıyor. Belediye eşbaşkanları, belediye başkanları tutuklanıyor, yargılanıyor. Büyük iddianamelar hazırlanıyor. Dolayısıyla iktidar da burada biraz yapıcı olmalı; yürütme erki olarak tereddütleri giderici, barışı toplumsallaştırıcı bir rol oynamalı" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ TUTARLI BİR SİYASET İZLİYOR"

DEM Partisi Eş Genel Başkanı Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" açıklamasına ilişkin, "Sayın Bahçeli en başından beri tutarlı bir siyaset izliyor. Çıktığı günle aslında aynı şeyleri söylüyor. Aslında iki tane aktör ilk söylediği sözü devam ettiriyor. Öcalan da Sayın Bahçeli de bunu yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

SEGBİS TEKLİFİNİ ELEŞTİRDİ

Bakırhan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı kararına dair de şunları kaydetti:

"100 yıllık bir mesele, SEGBİS'e, link'e ya da bir bağlantıya indirgemeyecek kadar değerlidir, kıymetlidir. Şunu söylüyorum: 100 yıllık bir meseleyi çözüyoruz. Çözelim mi, çözmeyelim mi? Karar verin. Bir toplumu temsil ediyorsunuz; koca koca siyasi partilersiniz. Ha SEGBİS'e bağlanmışsın, ha oraya bir komisyon gitmiş. Meselenin kendisi, oradan ne denileceği ile ilgili bir meseledir. Kürt meselesi bir linkle çözülecek bir mesele değil. Burada gerçekten üzülüyorum. Öcalan'a gidilirse emin olun daha yapıcı bir değerlendirme çıkacağını düşünüyorum. Biz niye dünyadaki benzer deneyimlerden kendimize örnek çıkartmıyoruz? Mandela ile görüşülmedi mi? Aliya İzzetbegoviç ile görüşülmedi mi?"

"ÇOK TALİHSİZ GÖRÜYORUM, ÇOK ÜZÜLDÜM"

CHP'nin İmralı kararına ilişkin Bakırhan şunları söyledi:

"Burada ana muhalefet partisi de aslında bu bahsettiğimiz kaygıları giderebilecek bir rol oynayabilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi, gerçekten bu meselenin çözümünde çok aktif ve ciddi bir rol oynayabilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurucu partisidir; yüzyıllık meselede sorumluluğu olan bir partidir. Çözümünde de bence bir rol oynamalıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi?' ya da 'SEGBİS ile bir bağlantı kurulmasın mı?' tartışmasını çok talihsiz görüyorum. Çok üzüldüm. Onların da gidilmeme yönlü bir kararı var. Sadece SEGBİS meselesinden bahsetmiyorum. Dolayısıyla bu durumu eleştiriyoruz.

"CHP'DEN BEKLENTİLERİMİZ VAR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentimiz büyük; iktidar hedefi olan bir partidir. İktidar hedefi olan bir parti, Türkiye'nin en temel meselesinin çözümünde gerekirse cesur olmalı ve risk almalıdır. Kim tabanının hassasiyetine sığınarak siyaset yürütebilir? Tabanlarımız, 100 yıldır, son 50 yıldır öylesine karşı karşıya getirildi ki… Öylesine kötü algılar oluşturuldu ki bazen duygusal davranabiliyor, bazen soruyor, bazen sorguluyor, bazen de karşı noktada durabiliyor. Siyasetin görevi cesur olmak ve tabanını bu meselelere dahil etmek için bir çerçeve, bir perspektif ortaya koymaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden tabii ki beklentilerimiz var.

Bu meselenin çözümü 86 milyonun ilgilendiriyorsa, 86 milyonun hatırı sayılır bir kesimini temsil eden bir partinin bu meselede sağa sola bükmeden, iktidar karşıtlığına sıkıştırmadan, bu meselenin çözümünde bir kez daha aktif rol oynaması gerekiyor."

YENİ ANAYASAYA YEŞİL IŞIK

Bakırhan, AK Parti ve MHP ile görüşmelerinin sadece sürece ilişkin olduğunu aktararak, Anayasa çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"Biz de dönem dönem hem Milliyetçi Hareket Partisi'yle hem AK Parti'yle görüşmeler yaptık. Ama gündemin kendisi bu meselenin çözümüdür, bu sürecin kendisidir. Anayasa henüz gündemimizde yok, henüz öyle bir tartışmamız yok, henüz öyle bir hazırlığımız yok. İktidar cenahından da anayasa tartışmasına dönük bir dayatma, bir gündem yok. Şu anda meselenin çözümüne odaklanmışız. Bu mesele çözüldükten sonra tabi ki Türkiye demokratik bir anayasaya kavuşmalıdır. Bu hangi vadede gelir, nasıl olur, bu dönemde gündem olur mu bilmiyorum. Anayasa gündeme geldiği zaman biz demokratik, kapsayıcı, eşitlikçi, Türkiye'nin bütün renklerini barındıran bir anayasa tartışmasına tabii ki önerilerimizle katılırız."