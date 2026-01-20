DEM Parti, bu hafta TBMM grup toplantısını, Suriye’de devam eden çatışmalara dikkat çekmek için Suriye sınırındaki Nusaybin’de yapıyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sınır hattına çok yakın konumdaki Sınır Parkı’nda yapılacak grup toplantısı için ilçeye geldi.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından bugün yapılacak grup toplantısını TBMM yerine Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştireceği duyurmuştu.

DEM Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “20 Ocak Salı günü yapılacak grup toplantımızın yeri değiştirilmiştir. Grup Toplantımız TBMM yerine Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapılacaktır. Grup Toplantımız, Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından gerçekleştirilecektir” denilmişti.

Saat 13.00’te Midyat Yolu Cad. Demiryolu Kavşağı’nda toplanılacağının ifade edildiği açıklamada, şu bilgilere de yer verilmişti:

“Toplanma yerinden Sınır Parkı’na yürüyüş yapılacak ve Sınır Parkı’nda Grup Toplantısı gerçekleştirilecektir.”