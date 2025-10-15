TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ile DEM Partili Pervin Buldan arasında “Öcalan” konusu üzerine başlayan gerginlik, oturum sırasında devam etti.

İYİ PARTİLİ TÜRKEŞ SALONU TERK ETTİ

Tartışma sürerken Pervin Buldan sözleri sonlandırıp MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a söz verdi. Akçay konuşma sırada ayağa kalkan İYİ Partili Ayyüce Türkeş’e döndü; Türkeş, Akçay’a “Sana da yazıklar olsun be” dedi. Akçay, “Esas sana yazıklar olsun” diye yanıt verdi. Türkeş, daha sonra salonu terk ederek tepki gösterdi. O anlar kayıtlara da yansıdı.

MHP'DEN BULDAN'A DESTEK

İYİ Partili Çömez ile yaşanan gerilimin ardından AKP ve MHP vekilleri Buldan'a destek verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Buldan'a yönelik ifadeleri doğru bulmadığını belirterek, “TBMM’de milletvekilleri olarak her tartışmayı kendi mecrası içerisinde yürütmeyi ve devam ettirmeyi daha faydalı görüyorum. Biraz önce Meclis Başkanvekilimiz Sayın Pervin Buldan’ı şahsen hedef alan ifadeleri tasvip etmediğimi ve doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Bizim Terörsüz Türkiye başlığıyla ifade ettiğimiz süreç, milli ve tarihi bir hedef olarak menzile doğru ilerlemektedir. Tüm millet olarak 40 yıl boyunca çok ağır bedeller ödedik. On binlerce canımızı, şehidimizi toprağa verdik. Yetti artık, bu acıları bir 40 yıl daha yaşamayalım diyoruz. Acıları unutmayalım ama yarıştırmayalım da" diye konuştu.

AKP'Lİ USTA: "BURAYI ŞOV ALANINA ÇEVİRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Buldan'a destek vererek şöyle konuştu:

“Hiçbir milletvekilinin TBMM Başkanvekilliği makamına böyle bir had bildirme usulünde olmayacağını özellikle söylemek istiyorum. Böyle bir usulü hiç görmedik, bundan sonra da umarım görmeyiz diye vurgulamak istiyorum.

Atatürk’ün bıraktığı bir görevdesiniz şu anda, şahsa olmasa bile makama ve şahsa da hassasiyetle davranılmalı. Bunu hiçbir milletvekilinin unutmaması gerekir diye düşünüyorum. Milletin bize verdiği yetkiyi doğru kullanmakla yükümlüyüz.

Terörsüz Türkiye sürecinin dışında kalıp, sonra da ‘Biz neden yokuz’ diyerek kendi hezeyanlarıyla burayı şov alanına çevirmelerine müsaade etmeyeceğimizi defaatle söylemek istiyorum.”