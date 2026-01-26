DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin’in Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde Suriye’de yaşananlara ilişkin yapılan eylem sonrasında dağılan gruba ateş açıldığını ve 24 yaşındaki bir gencin saldırı sonucunda yaşamını yitirdiğini iddia etmişti.

Mersin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"BİR GRUP EVİN BAHÇESİNE İZİNSİZ GİRDİ"

"25.01.2026 günü saat 19.00 sıralarında, Tarsus ilçemiz Gazipaşa Mahallesi'nde Suriye’de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla izinsiz bir gösteri düzenlenmiş, yapılan görüşmelerin ardından kalabalık saat 20.20 sıralarında dağılmıştır.

"ATEŞ AÇILDI, BALKONDAKİ KİŞİ ÖLDÜ"

İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip, bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır. Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B.A’ya (2002 Halep doğumlu) mermi isabet etmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

Olayın ardından havaya ateş eden H.K. ve oğlu A.K. isimli şahıslar silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Sezai Temelli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"24 yaşındaki Kobanî’li Baran Abdi Tarsus başından vurularak katledildi. Baran Abdi’nin yaşamını yitirmesi hepimizi derinden sarsmıştır. Suçlunun yakalanmış olması yeterli değildir. Günlerdir süren şiddet sarmalına bir türlü dur diyemeyen iktidar ve demokratik tüm protestolara şiddetle saldıran kolluk güçleri bu gidişatın müsebbibidir. Şiddet sarmalına izin vermemek ve provokasyonlara karşı dikkatli olmak zorundayız. Genç bir insanın hayatına mal olan bu sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması devletinin sorumluluğudur…"