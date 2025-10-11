CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de çalışmalarını yürüten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı’ya gideceği yönünde çıkan iddialara ilişkin, "Komisyonun gündeminde İmralı’ya gitmek yoktur ve böyle bir tartışma olmamıştır. Böyle bir anlaşma hiçbir şekilde söz konusu değildir" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin İmralı’ya gitmesinin planlandığını açıklamıştı. Buldan, konuya ilişkin “Grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşacak beş kişilik bir heyetin ziyareti öngörülüyor. Bize aktarılan bilgi bu yönde” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı’ya gideceği yönündeki iddialara yalanladı.

Komisyonun gündemine dahi İmralı ziyaretine ilişkin bir konunun gelmediğini kaydeden Emir, şunları kaydetti:

- Komisyonun İmralı’ya gitmesi ile ilgili herhangi bir gündem oluşmamıştır. Herhangi bir anlaşma veya tartışma söz konusu değildir. Daha öncesindeki komisyon toplantılarımızda veya komisyon toplantılarına hazırlık olmak üzere Sayın Meclis Başkanı'nın başkanlığında Grup Başkanvekilleri olarak yaptığımız toplantıların hiçbirinde İmralı’ya gidiş gündem yapılmadı. Bu konuyla ilgili olarak Meclis Başkanı herhangi bir görüş alma ihtiyacına girmedi. Komisyonun gündeminde İmralı’ya gitmek yoktur. Ve böyle bir tartışma olmamıştır. Böyle bir anlaşma hiçbir şekilde söz konusu değildir.