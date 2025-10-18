DEM Parti Gençlik Meclisi’nin çağrısıyla terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a 'özgürlük' talebiyle yapılan yürüyüşe polis müdahale etti. Müdahale sırasında DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya biber gazından etkilenirken, polisin DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin’e biber gazı sıktığı anlar kameraya yansıdı.





Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle DEM Parti Gençlik Meclisi’nin çağrısıyla Diyarbakır’da yürüyüş düzenlendi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Diyarbakır Milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya ve Mehmet Kamaç ile çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan ve taşınan Öcalan posterinin Sur ilçesindeki Ben u Sen burcuna asılmasının hedeflendiği yürüyüş, merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Pınar Köprüsü’nde başladı. Havai fişekler eşliğinde 2 kilometre yürüyen grup, Ben u Sen burcuna giden Urfa Kapı mevkisini ulaşıma kapatan polis tarafından durduruldu.

Katılımcılara seslenen polis, yürüyüşün burada son bulması ve açıklamaların yapılıp dağılmaları uyarısı yaptı. Grup ise Ben u Sen burcuna yürüyüp açıklama yapacağını bildirdi.

Polis ve yürüyüş yapan grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Gerginliğin son bulması için devreye giren DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya biber gazından etkilenirken, polisin DEM Parti İl Eş Başkanı Abbas Şahin’e biber gazı sıktığı anlar kameraya yansıdı.

Gerginliğin sona erdikten sonra Kürtçe yapılan açıklama yapıldı ve yürüyüşe katılanlar dağıldı.