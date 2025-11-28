AKP’nin komisyonun gündemine getireceği öneriler arasında kendini fesheden örgütle ilgili çerçeve bir yasa çıkarılması, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki statülerinin tanımlanması, ihtiyaç olması hâlinde infaz yasasında değişiklik yapılması, suça karışmamış örgüt üyelerinin topluma entegrasyonu gibi başlıklar da bulunuyor.

Mayıs ayında Muş’ta çiftçilerle buluşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK’nın silah bıraktığını belirtip koruculara gerek kalmadığını söylemişti.

Bakırhan, “Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görev” demişti.