CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya ziyaretine katılmama yönünde karar aldığını açıkladı. Parti, kapalı oturumlara katılmama kararı da duyurdu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, CHP’nin kararına tepki göstererek, sürecin ilerlemesi için Öcalan’ın görüşlerinin alınmasının önemine dikkat çekti. Koçyiğit, “Tarihi cesurlar yazar. Demokratik cumhuriyetin inşası için sorumluluk alacak mıyız, almayacak mıyız? Sorunun bir muhatabı var. Tek bir çağrısıyla örgütünü feshetmiş bir örgüt lideri, sorunun baş aktörüdür. Komisyon gerçekten muhatabıyla buluşmalı ve yol haritasının zeminini oluşturmalı” dedi.

CHP'DEN JET YANIT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı ziyaretinde CHP’nin heyette yer almama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in, “Sorumluluk alanları da tarih yazacak, sorumluluk almayanları da tarih yazacak” sözlerine yönelik, “Bu eleştiriyi üzerimize almıyoruz” dedi.

Heyete üye vermeme kararının partinin ortak görüşü olduğunu vurgulayan Bakan, “Dünyada parlamentolar yasama görevi yapıyor. İspanya’da da yasamayla ETA arasında bir görüşme yok. Terör örgütü liderini İmralı’da müzakere etmeyi doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan, olası ziyaretin çözüm sürecine katkı sağlamayacağını belirterek, “Ziyaret, toplumsal rızaya katkıda bulunmaz. En büyük adımlar demokratikleşmeyle atılır” dedi.