DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın katıldığı Erzurum’daki “Halk Buluşması” programı, daha başlamadan krizle gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı krizi yaşandı.

SAYGI DURUŞUNDA ‘Tİ SESİ’ AKSAKLIĞI

Bakırhan, Buldan ve Beştaş’ın salona girişinin hemen ardından saygı duruşu için anons yapıldı ancak hoparlörden “ti” sesi gelmeye başladı. DEM Parti Erzurum Milletvekili’nin teknik ekibi uyarmaya çalıştığı görüldü. Sunucu ise “Görevli arkadaşı sahneye alabilir miyiz?” diyerek duruma müdahale etmek istedi fakat görevli sahneye gelmedi.

İSTİKLAL MARŞI’NDA GECİKMELİ AYAĞA KALKTILAR

Saygı duruşu bölümündeki karışıklığın ardından İstiklal Marşı çalmaya başladı. Ancak teknik sorun nedeniyle oluşan belirsizlik devam edince, salonun büyük bölümünü dolduran DEM Partililerin gecikmeli şekilde ayağa kalktığı gözlendi.

BEŞTAŞ’TAN SALONA UYARI

Marşın tamamlanmasının ardından Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, partililere dönerek uyarılarda bulundu. Yaşanan aksaklık ve gecikmeli tepki üzerine salonda kısa süreli bir hareketlilik yaşandı.