Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın isteği üzerine DEM Parti'nin yaz aylarında kongreye giderek isim değiştireceği öne sürülmüştü.
Parti bileşenlerinin tek çatı altında toplanacağı yeni yapının ismi merak edilirken, konuya ilişkin DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
İKİ İSİM ÜZERİNDE TARTIŞILIYOR
Temelli, İlke TV'ye yaptığı açıklamada DEM Parti'nin adının değişebileceğini belirterek, "Demokratik Cumhuriyet Partisi olabilir, Demokratik Halk Partisi olabilir" ifadelerini kullandı.