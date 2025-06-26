TBMM Genel Kurulu'nda Nisan ayında görüşülmeye başlanan ve bazı maddeleri eleştirilere neden olan İklim Kanunu Teklifi, yeniden Meclis gündemine alındı. Teklifin 5. maddesi üzerinde söz alan DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk’un konuşmasının ardından yaptığı Kürtçe açıklama Genel Kurul’da tartışmalara yol açtı.

KÜRTÇE BELA OKUDU

Çubuk, konuşmasını tamamladıktan sonra kürsüden ayrılırken, doğa katliamcılarına hitaben Kürtçe “Allah belanızı versin” ifadesini kullandı. Milletvekillerinin sözleri anlamaması üzerine TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ifadenin Türkçesini açıkladı.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sözlerin Meclis’e yakışmadığını belirterek Çubuk’tan özür talep etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de, “Bu çatı altında bela okunmaz. Üstelik anlaşılmayan bir dilde böyle ifadeler kullanılmasını da doğru bulmuyoruz” dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, Çömez’in “anlamadığımız bir dil” ifadesine tepki göstererek, “Kürtçe bu ülkenin bir dili. Önemli olan kullanılan dil değil, kullanılan sözün uygunluğudur” ifadelerini kullandı.

İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ

Yaşanan tartışmalar üzerine DEM Partili Burcugül Çubuk söz alarak, kastının doğa katliamı yapanlara yönelik olduğunu ve kaba bir dil kullanma niyetinin bulunmadığını söyledi. Çubuk, “Sözümüzü geri çekmekle ilgili bir kaygımız yok” dedi.

Milletvekilleri arasında yaşanan tartışmaların ardından TBMM Başkanvekili Pervin Buldan birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından yeniden söz alan Çubuk, ifadesini geri çektiğini belirtti.