DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı, Türkiye’nin ilk kadın pilotu ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen’e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı. ATATÜRK’ÜN KIZINA “CANİ” DEDİ Salih Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın adının değiştirilmesi gerektiğini savunarak, “Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ismi değiştirilmelidir. Acı hatıraların ve sivil kayıpların sembolü olan bir caninin ismi her yerden silinmelidir” ifadelerini kullandı.

