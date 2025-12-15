DEM Parti'nin komisyona sunduğu raporda anayasanın giriş bölümüne dair yaptığı yorumlar siyasetin gündemine oturdu.

DEM Parti'nin 'Anayasanın giriş bölümü' diyerek kast ettiği detayları SÖZCÜ TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu Serdar Cebe ile Ana Haber'de anlattı.

Aslı Kurtuluş Mutlu şu ifadeleri kullandı:

"- Aslında giriş bölümü dendiğinde akla ilk dört madde geliyor ancak Anayasa'nın ruhu, devletin bütünlüğü, Atatürk'e bağlılık dediğimiz kısmı görüyoruz. Anayasa'da ilk dört maddeye geçilmeden önsöz kısmında anlatılıyor bu giriş."

"TÜRK MİLLETİ TANIMINA İTİRAZ VAR"

"- DEM Parti böyle bir raporda diyor ki, "Giriş bölümü değişsin". Nedir bu giriş bölümü? Devletin bütünlüğü, Atatürk'e bağlılık, Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine bağlılık... Tam dokuz kez Türk vurgusu var. DEM Parti ne değişsin diyor? Buna baktığımızda da çoğu zaman Ulus Devlete, Atatürk ilke inkılaplarına bir itiraz var. Türk Millet tanımı üzerinden itirazlar yoğunlaşıyor."

ÇOK KİMLİKLİ YAPI VE YEREL ÖZERKLİK

DEM Parti aslında çok kimlikli yapının tanınmadığı, yerel özerkliğin sınırlandırıldığını savunuyor. Bu başlangıç kısmının değişmesini istiyorlar. Devletin niteliği, egemenliğin tanımı, ulus devlet anlayışı üzerine siyasi ve ideolojik tartışmayı başlatmış oluyor. Devletin karakteri ve anayasanın ruhu anlamına geliyor giriş bölümü. DEM Parti bunların değişmesini istiyor."